Когда болит все: как прийти в себя после разгульного пикника

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 20 0

Врач Корнилова: сорбенты помогут снизить уровень интоксикации алкоголем

Когда болит все: как прийти в себя после разгульного пикника

Фото: www.globallookpress.com / Tatyana Gritsenko

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Какие лайфхаки помогут привести организм в тонус?

Организму после отдыха на природе с тяжелой едой и алкоголем требуется восстановление. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Вероника Корнилова.

Так, она отмечает, что сорбенты могут помочь уменьшить уровень интоксикации алкоголем. Принимать их лучше несколько раз в сутки в течение двух дней, передает издание «Страсти».

Вода также помогает справиться с отравлением, поэтому в день необходимо выпивать ее достаточное количество. При этом цитопротекторы нужны для восстановления слизистой оболочки желучно-кишечного тракта.

Например, подойдут препараты группы ребагита на основе ребамипида. Для того, чтобы улучшить состояние кишечника и помочь ему бороться с агрессивными веществами, также важно употреблять пробиотики — лакто- и бифидобактерии, которые участвуют в синтезе витаминов и усвоении полезных нутриентов.

Такие проблемы, как тяжесть в животе и изжога, помогают решить препараты группы итомеда. А неприятные ощущения от переедания могут вылечить ферменты.

Пища на пикнике, как правило, является вредной, хоть и вкусной. Во время восстановительных процедур, чтобы уменьшить нагрузку на желудок, важно отказаться от жирного, жареного и копченого на некоторое время.

Следует питаться только вареной, тушеной и печеной едой, снизив акцент на мясе и майонезе. Процесс пищеварения можно значительно облегчить, если тщательно пережевывать еду.

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