Этим утром вооруженные силовики оцепили Киево-Печерскую лавру. Верующих на территорию святыни не пускают.

Правоохранители сопровождают спецкомиссию от украинского Минкульта. Сотрудники ведомства еще накануне начали опечатывать корпуса.

С этого момента у стен монастыря собираются верующие. Они требуют оставить служителей в покое и прекратить незаконные действия на территории обители. Некоторые из прихожан даже провели ночь в храме неподалеку от Лавры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла освободили из-под стражи под залог в размере более 900 тысяч долларов.

На Украине его обвиняют в оправдании так называемой агрессии России, а также в бунте против действующего президента Украины Владимира Зеленского. В середине июля митрополит был отправлен под стражу из-под домашнего ареста, в СИЗО он должен был находиться до 14 августа.