Золотой фонд: полвека исполнилось многосерийному фильму «Семнадцать мгновений весны»

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Полвека исполнилось многосерийному фильму «Семнадцать мгновений весны»

Фото, видео: Кадр из к/ф «Семнадцать мгновений весны», реж. Татьяна Лиознова, 1973 г.; 5-tv.ru

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Особую популярность проекта подчеркивает то, что реплики оттуда расхватали на цитаты.

Многосерийный фильм «Семнадцать мгновений весны» отмечает настоящий юбилей. Ровно полвека назад он впервые вышел на экраны — и сразу стал хитом.

Его популярность была так высока, что повторный показ пришлось проводить спустя три месяца после премьеры. Не последнее значение имел и подбор актеров: главные роли исполнили настоящие звезды советского кино — Вячеслав Тихонов, Леонид Броневой, Евгений Евстигнеев, Ростислав Плятт и многие другие.

Особую популярность фильма подчеркивало то, что реплики расхватали на цитаты, а его персонажи стали героями многочисленных анекдотов. Большую заслугу в том, что сериал навсегда вошел в золотой фонд кинематографа, сыграла и музыка Микаэла Таривердиева. Так, именно она сделала сцену встречи Штирлица с женой одной из самых проникновенных в истории нашего кино.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-10 главных фильмов о войне.

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