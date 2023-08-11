Раздел питомцев: кому по суду достаются животные при разводе

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 22 0

Юрист Виноградов: при разводе животные делятся так же, как вещи

Раздел питомцев: кому по суду достаются животные при разводе

Фото: www.globallookpress.com / ren

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По каким правилам выносится вердикт в таком случае?

В соответствии с Гражданским кодексом РФ решения о домашних питомцах суд выносит по общим правилам о разделе имущества. Об этом сообщил юрист, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Данное положение указано в 137-й статье, и законом не предусмотрен другой порядок. Важно учитывать, что при совместной покупке животного в браке, право на питомца имеют оба супруга, передает издание Газета.ру.

Но, если он был подарен, то права на него принадлежат тому человеку, которому был вручен живой презент. Это порождает дискуссии в юридическом сообществе, поскольку братья наши меньшие — такие же живые существа, и они не могут ассоциироваться с вещью.

Виноградов объяснил, что неким консенсусным вариантом в данной ситуации могут быть дети. Однако это не гарантирует хорошей жизни для питомцев, ведь эту тему на суде никто не поднимает.

«Суд в основном учитывает привязанность несовершеннолетнего ребенка к животному и оставляет питомца с тем родителем, с которым будет проживать ребенок. Однако делать этого не обязан», — подытожил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, кому доверить дело в суде.

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