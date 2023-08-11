Все включено: Ланская рассказала сколько потратила на семейный отдых

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 32 0

Актриса Валерия Ланская рассказала, что поедет в Сочи за 300 тысяч рублей

Все включено: Ланская рассказала сколько потратила на семейный отдых

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Актриса отдала за отдых кругленькую сумму. Какая цена вышла на троих?

Актриса Валерия Ланская скоро поедет отдыхать в Сочи вместе со своей семьей. На курорт она отправится вместе с сыном Арсением и матерью — тренером по фигурному катанию Еленой Масленниковой. Путевка на троих обошлась в 300 тысяч рубелей. Об этом актриса рассказала изданию Газета.ру.

«Я нашла интересный отель на первой береговой линии с развлечениями, среди которых собственный аквапарк. Брали систему „все включено“, и по цене это получается 100 000 рублей на человека, включая билеты на самолет и трансфер», — рассказала актриса.

Ланская призналась, что предпочитает отдыхать в Крыму. Но видимо, что-то произошло и поэтому в этот раз она выбрала Сочи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Валерия Ланская раскрыла детали будущей свадьбы. Предложение руки и сердца от возлюбленного Эдгара Голосного она получила в мае, а расписаться пара решила этим летом.

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