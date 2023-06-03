Валерия Ланская раскрыла детали будущей свадьбы: «Будет одно или два платья»

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 93 0

Виктория Ланская не исключила, что сменит несколько платьев на своей свадьбе

Валерия Ланская раскрыла детали будущей свадьбы: «Будет одно или два платья»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Актриса получила предложение руки и сердца в мае. Затягивать с торжественным событием знаменитость не стала и решила выйти замуж уже этим летом.

Актриса Валерия Ланская раскрыла детали предстоящей свадьбы. Предложение руки и сердца от возлюбленного Эдгара Голосного она получила в мае, а расписаться пара решила этим летом.

Но если с датой пара определилась, то с тематикой торжества пока нет. Для Ланской важнее все же присутствие близких людей рядом. Именно они и будут создавать атмосферу праздника. При этом с количеством гостей также пока еще не ясно. Сейчас пара обзванивает всех друзей и близких, чтобы выяснить, смогут ли они присутствовать на торжестве.

Что касается места проведения, то у актрисы есть на примете несколько вариантов. Именно от выбора локации и будет зависеть количество праздничных платьев.

«Если это на корабле — нужно одно платье, если в лесу или в парке пройдет церемония — нужен другой наряд. Возможен вариант, что будет два или три платья. Пока думаю», — призналась певица в беседе с «МК».

С танцором, который младше актрисы на четыре года, она встречается больше года. Поначалу отношения были похожи на служебный роман, но вскоре переросли в большее. Голосный же признавался, его в Ланской привлекла доброта, честность и безоговорочная любовь. Влюбленным настолько хорошо вместе, что каких-либо минусов и недостатков друг в друге они не замечают, не ругаются и по бытовым вопросам.

До этого Ланская была в браке с кинорежиссером Станиславом Ивановым. Вместе они прожили семь лет, актриса родила ему сына Артемия. Однако в 2022 году пара тихо и мирно рассталась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего рухнул первый брак Валерии Ланской.

+13° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.88
-0.09 87.10
0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:14
Авербух рассказал о восстановлении Костомарова: «Настоящий боец»
5:01
Троицкая родительская суббота 3 июня 2023: как правильно поминать усопших
4:47
Звезда фильма «Блондинка в законе» Риз Уизерспун стала самой богатой актрисой в мире
4:23
Байден заявил о предотвращении краха экономики США: «Ставки никогда не были так высоки»
3:55
Валерия Ланская раскрыла детали будущей свадьбы: «Будет одно или два платья»
3:25
Муцениеце в честь окончания учебного года вручила детям дорогой подарок: «Накопила»

Сейчас читают

Избавь мужа от рюмки и тюрьмы: чему молятся женщины на чудотворной могиле Талькова
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака
Вместе уже 35 лет: Алферова раскрыла секрет счастья в браке после развода с Абдуловым
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео