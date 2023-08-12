Пугающие цифры: заболеваемость COVID-19 в мире подскочила на 80%

Эфирная новость 6 0

ВОЗ сообщила об увеличении числа случаев COVID-19 на 80%

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Эпидемия коронавируса

Коронавирус за недавнее время выявили у полутора миллионов человек.

Заболеваемость COVID-19 только за последний месяц увеличилась на 80%. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус выявили у полутора миллионов человек. ВОЗ предупреждает о быстром распространении нового штамма «Эрис».

В России подтвердили 17 случаев заражения — в Москве, Петербурге, Магаданской и Иркутской областях. Симптомы — такие же, как и у предыдущих вариаций — это кашель, температура, боль в горле и чувство сдавленности в груди. По словам специалистов, «Эрис» прежде всего опасен для людей со слабым иммунитетом.

Ранее 5-tv.ru писал, что новый штамм уже охватил более 50 стран, выявлен он и в России. Наши специалисты не спешат бить тревогу и отмечают, что заболевание проходит легко.

Однако на Западе нагнетается настоящая истерика. Людям говорят, что вот-вот придется вновь носить маски, и разрабатывают вакцины.

Тема:
Эпидемия коронавируса
11 авг
Мир захлестнула паника: новый штамм коронавируса «Эрис» начинает распространение
10 авг
Вот это мутант: почему новый коронавирус «Эрис» вверг врачей в панику
10 авг
ВОЗ заявила о стремительном распространении варианта коронавируса «Эрис»
10 авг
В России выявили 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса «Эрис»
9 авг
В Индии обнаружили новый штамм COVID-19
15 июл
«Я начала бороться»: у Маргариты Суханкиной выпадают волосы на фоне болезни
14 июл
На Кипре зафиксировали вспышку кошачьего коронавируса
24 июн
США не смогли доказать, что пандемия коронавируса началась в лаборатории Уханя
14 июн
Представитель ВОЗ в РФ: самые большие потери во время пандемии — потеря жизней медиков
1 июн
Стало известно, какой ущерб причинила пандемия экономике России
+21° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
98.21
0.93 107.97
0.81
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 авгу...

Последние новости

2:08
Пугающие цифры: заболеваемость COVID-19 в мире подскочила на 80%
1:50
Очень плохая музыка: в Дагестане подрались жители двух сел
1:32
В США сообщили о неожиданном подарке Владимиру Путину
1:14
«Нам все равно»: Сидни Суини прокомментировала слухи о романе с Гленом Пауэллом
0:56
Работают круглосуточно: чем занимается медгруппа на донецком направлении СВО
0:37
WSJ: Египет отказывается вооружать Украину, несмотря на давление США

Сейчас читают

Берите все в свои руки: прогноз Таро на неделю с 14 по 20 августа
Бойцы «Ахмата» громят ВСУ — эксклюзивные кадры с передовой
Актриса Татьяна Титова рассказала о роковом предсказании Веры Васильевой
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку