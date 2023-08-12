«Простота украшает»: Дана Борисова показала себя в купальнике без фотошопа

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Полина Долгова
Полина Долгова 76 0

Телеведущая Дана Борисова показала фигуру после операции липосакции

«Простота украшает»: Дана Борисова показала себя в купальнике без фотошопа

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Женщина устроила фотосессию на берегу моря.

Телеведущая Дана Борисова показала, как выглядит ее тело после липосакции. Она опубликовала фото в купальнике на берегу моря и шокировала фанатов.

«Всегда считала, что простота украшает», — написала звезда «Армейского магазина» в социальной сети.

Женщина рассказывала, что отправилась в Турцию погулять на свадьбе, а не только ради отдыха. При этом Борисова отметила, что на свадьбе все «пошло не по плану», но без новых снимков фанатов она не оставила.

Дана Борисова показала фигуру после липосакцииДана Борисова показала фигуру после липосакции. Фото: Instagram* / danaborisova_official

В 2022 году знаменитость дважды ложилась под нож хирургов — ей делали липосакцию. По словам женщины, она осталась недовольна результатом, который получила от второго специалиста. Дана Борисова посоветовала подписчикам не следовать ее примеру и идти только к проверенными людьми.

Борисова признавалась, что в какой-то момент перестала контролировать себя и набрала много лишних килограммов. В середине января 2023 года блогер ужаснулась, увидев на весах цифру в 63,8 килограммов, поэтому она обратилась к специалисту по питанию.

Телеведущей удалось похудеть на три килограмма, и она продолжила работать над результатом.

Ранее 5-tv.ru писал, что 15-летняя дочь Даны Борисовой призналась в комплексах.

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