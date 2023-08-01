«Мерзость какая»: 15-летняя дочь Даны Борисовой призналась в комплексах

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 358 0

Дочь Даны Борисовой призналась в появлении комплексов после увеличения губ

«Мерзость какая»: 15-летняя дочь Даны Борисовой призналась в комплексах

Фото: Instagram* / danaborisova_official

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Знаменитая мама позволила дочке в столь юном возрасте делать косметологические процедуры. Чем это обернулось?

Дочь российской телеведущей Даны Борисовой 15-летняя Полина Аксенова призналась, что у нее появились комплексы после увеличения губ. По словам девочки, она столкнулась с жуткой травлей после процедуры.

«Мерзость какая. Взрослые люди. Ну что ж, спасибо за комплексы длиною в жизнь», — призналась она в соцсетях.

Девочка переживает подростковый период и активно экспериментирует со внешностью. Звездная мама сама одобрила визит Полины к косметологу. Более того, она разрешила ребенку в будущем прибегнуть к ринопластике.

Пользователи сети раскритиковали вмешательства во внешность в столь раннем возрасте. Одни начали ругать Борисову, другие решили оторваться на внешности девочки, указав на излишнюю, по их мнению, отечность. Один из комментаторов даже сравнил ее лицо с лицом «водителя КАМАЗа».

К слову, Дана и сама положительно относится к косметологии и неоднократно к ней обращалась. К 47 годам ведущая пробовала пластику и уколы красоты, а в последний раз она сделала липоредукцию для формирования шейно-подбородочного угла.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дана Борисова показала результат уколов красоты 15-летней дочери.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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