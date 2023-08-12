Названа дата и место прощания с актрисой из «Улицы разбитых фонарей» Беллой Ко

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 38 0

Подруга артистки рассказала, где можно будет попрощаться со звездой озвучки. Место весьма необычное.

Названа дата и место прощания с актрисой из «Улицы разбитых фонарей» Беллой Ко

Фото: Кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей», 2001 г.

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Сегодня, 12 августа, стало известно, что актриса кино и озвучки Белла Ко 10 августа скончалась в своей квартире в Москве после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Ее близкая подруга и коллега по цеху Серафима Смолина эксклюзивно сообщила сайту 5-tv.ru, когда и где можно будет попрощаться с женщиной.

«Будет отпевание, 19 числа (августа - Прим.ред.), в кришнаитском храме в два часа», — сообщила актриса.

Белла Ко родилась в 1969 году. Актриса окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. В последние годы она боролась с раком, но, к сожалению, проиграла эту битву.

Актриса сыграла в большом количестве российских сериалов. Она запомнилась ролями в «Улице разбитых фонарей», «Убойной силе» и «Склифосовском».

Большую славу она получила, как актриса озвучки. Ее голосом говорит мама Энди из «Истории игрушек», а также персонажи «Тарзана 2: начало легенды», «У холмов есть глаза» и «Враг государства № 1».

Актриса не обходила стороной и видеоигры. Она подарила свой голос ассасину Темного братства Габриэлле из The Elder Scrolls V: Skyrim и Мориль из «Ведьмака 2: Убийца королей». Также на ее счету еще много игр, которые она озвучила.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тело 54-летней актрисы из «Улицы разбитых фонарей» найдено в квартире в Москве.

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