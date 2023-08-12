Эйфелеву башню эвакуировали из-за сообщения о минировании

Экстренная эвакуация людей из главной достопримечательности Франции — Эйфелевой башни — произошла в субботу в полдень по местному времени из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на источник в полиции.

Отмечается, что людей вывели из первых трех этажей башни и прилегающей к ней территории. На место оперативно прибыли экстренные службы и саперы для обследования местности на наличие взрывного устройства.

На проверку ушло порядка трех часов. Как оказалось, сообщение о минировании было ложным. В настоящее время Эйфелева башня открыта для посещения, уточняет телеканал.

Ранее 5-tv.ru публиковал момент удара молнии в Эйфелеву башню.