Эйфелеву башню эвакуировали из-за сообщения о минировании

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 20 0

Территорию и помещения главное достопримечательности Франции обследовали саперы. Оказалась ли тревога ложной?

Эйфелеву башню эвакуировали из-за сообщения о минировании

Фото: www.globallookpress.com / Sergio Pitamitz

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Экстренная эвакуация людей из главной достопримечательности Франции — Эйфелевой башни — произошла в субботу в полдень по местному времени из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на источник в полиции.

Отмечается, что людей вывели из первых трех этажей башни и прилегающей к ней территории. На место оперативно прибыли экстренные службы и саперы для обследования местности на наличие взрывного устройства.

На проверку ушло порядка трех часов. Как оказалось, сообщение о минировании было ложным. В настоящее время Эйфелева башня открыта для посещения, уточняет телеканал.

Ранее 5-tv.ru публиковал момент удара молнии в Эйфелеву башню.

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