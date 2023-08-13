В возрасте 88 лет скончалась Наталья Королева — дочь основоположника отечественной пилотируемой космонавтики Сергея Королева. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Как сообщила ТАСС координатор программ Федерации космонавтики России Ирина Исаева, прощание с Натальей Королевой состоится 15 августа.

Наталья Королева родилась в 1935 году. Она выучилась на хирурга и даже получила звание доктора медицинских наук. За свою жизнь Королева успела поработать в Московской городской клинической больнице им. С. П. Боткина, в НИИ клинической и экспериментальной хирургии Минздрава СССР, преподавала в Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова. Кроме того, у дочери легендарного конструктора есть звание почетного гражданина города Королев.

Нататья королева во время работы в НИИ клинической и экспериментальной хирургии Минздрава СССР. Фото: © РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Умер конькобежец Сергей Буянов

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 55-м году жизни скончалась актриса Белла Ко. Тело знаменитости было найдено в ее собственной квартире. Актриса известна по роли в сериале «Улица разбитых фонарей».