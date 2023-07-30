В Петербурге приступили к реализации трех мегапроектов в инфраструктуре

Планы по усовершенствованию транспортной системы города губернатор Александр Беглов обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Санкт-Петербурге приступили к выполнению трех мегапроектов в области развития транспорта и инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Начали, как пояснил глава Северной столицы, с Большого Смоленского моста — это разводная шестиполосная переправа через Неву с трамвайными путями.

Беглов подчеркнул, что нового моста ждут жители и левого, и правого берегов Невы. Согласно плану в ноябре будет завершена экспертиза, а в декабре начнется строительство. Завершить все работы губернатор пообещал в 2027 году.

Вторым проектом стала Широтная магистраль, она соединит Кольцевую автомобильную дорогу (КАД) с Западным скоростным диаметром (ЗСД), и выйдет на дорогу «Кола» в Ленобласти. Глава Петербурга отметил, что строительство магистрали идет полным ходом, сейчас приступили к сооружению Витебской развязки. Коней работ запланирован на 2030 год.

«Следующий вопрос и мегапроект — это связать скоростным трамваем станцию метро „Купчино“ до „Славянки“ и до Шушар. Этот проект очень важен, он огромный, большой: это 13 миллионов пассажиров в год, большой объем — 21 километр, три моста, четыре путепровода, депо, 24 остановки», — добавил Беглов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о введении в Петербурге курортного сбора для туристов Губернатор подписал соответствующий документ, он вступит в силу 1 октября текущего года.