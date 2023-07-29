Монумент «Родина-мать» в Киеве переименуют в «Украину-мать». Об этом сообщил гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук.

«У нас состоялось заседание ученого совета нашего музея, и на нем были приняты важные решения. Одно из них — переименование монумента «Родина-мать» в монумент «Украина-мать», — рассказал он в интервью «Украинскому радио».

Савчук выразил надежду, что Министерство культуры страны утвердит решение совета ко Дня независимости Украины, 24 августа.

Кроме того, власти Киева приступили к демонтажу герба СССР на монументе «Родина-мать». Его намерены заменить на украинский трезубец. Однако пока рабочим пришлось взять паузу. Дело в том, что Минкульт страны забраковал украинскую сталь. Теперь недостающую деталь изготовят из европейских материалов, которые обойдутся Киеву в круглую сумму.

Монумент «Родина-мать» установлен в Киеве на правом берегу Днепра. Памятник был открыт ко Дню Победы в 1981 году.