Закачала его в «пятую точку»: Оксану Самойлову заподозрили в новой пластике

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Полина Долгова
Полина Долгова 63 0

Оксана Самойлова могла вкачать жир в ягодицы для поддержания тонуса

Закачала его в «пятую точку»: Оксану Самойлову заподозрили в новой пластике

Фото: www.globallookpress.com / Samoylova Oxana

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Подписчики заметили, что у многодетной матери деформировались ягодицы.

Есть мнение, что многодетная блогер Оксана Самойлова пошла по сценарию многих звезд отечественного шоу-бизнеса и закачала в «пятую точку» собственный жир. За фигурой жены Джигана легко наблюдать. Ведь на большинстве фотографий модель предстает либо в откровенных нарядах, либо в купальниках. Так, на одном из пляжных снимков, подписчики заметили, что у 35-летней женщины деформировались ягодицы. Отсюда и родились слухи.

Прежде Самойлова признавалась, что обращалась к радикальным методам преображения. Женщина не скрывает, что увеличила грудь, скорректировала лицо, меняла форму носа, губ, скул, ставила виниры, удаляла комки Биша, а также вкалывала «углы Джоли» в челюсти.

А вот о процедуре на ягодицах речи не было. По ее словам, красивое тело — это заслуга спорта и правильного питания.

Несмотря на то, что у звезды социальных сетей четверо детей, следы беременностей на ее теле не заметны. В 2011 году у Джигана и Самойловой родилась дочь Ариела, спустя три года — Лея, а в 2017-м — Майя. В 2020 на свет появился долгожданный наследник Давид.

Ранее 5-tv.ru писал, что сексолог прокомментировала откровенные наряд дочери Джигана.

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