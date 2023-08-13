Площадь пожара на складе в Раменском выросла до 2700 квадратных метров. Об этом сообщили представители МЧС России. Публикация появилась в Telegram-канале ведомства.

«Пожарные МЧС России ликвидируют возгорание и препятствуют распространению огня на соседние здания», — отмечалось в официальном заявлении.

Данных о пострадавших пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека пострадали при столкновении прогулочных катеров на Кубани.