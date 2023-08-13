Площадь пожара на складе в Раменском выросла до 2700 квадратных метров
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Сотрудники экстренных служб говорят об угрозе распространения огня на соседние здания.
Фото, видео: Из открытых источников; 5-tv.ru
Площадь пожара на складе в Раменском выросла до 2700 квадратных метров. Об этом сообщили представители МЧС России. Публикация появилась в Telegram-канале ведомства.
«Пожарные МЧС России ликвидируют возгорание и препятствуют распространению огня на соседние здания», — отмечалось в официальном заявлении.
Данных о пострадавших пока не поступало.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека пострадали при столкновении прогулочных катеров на Кубани.
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