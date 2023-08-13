На «Луне-25» впервые включили научные приборы: все по плану?

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Алексей Хитров
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На «Луне-25» впервые включили научные приборы

На «Луне-25» впервые включили научные приборы: все по плану?

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

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Ученые уже приступили к обработке информации и получили первые данные измерений на перелете к спутнику Земли.

На станции «Луна-25» впервые включили научные приборы. Об этом сообщили в «Роскосмосе», уточнив, что все работает штатно, связь со станцией устойчивая.

Отмечается, что ученые уже приступили к обработке информации и получили первые данные измерений на перелете к Луне.

Накануне сообщалось, что «Луна-25» провела первую плановую коррекцию траектории полета к спутнику Земли. Как отметили в «Роскосмосе», двигательная установка станции включилась в 16:00 мск и проработала 46 секунд.

Космическая станция «Луна-25» была запущена с космодрома «Восточный» в ночь на 11 августа. Это первая миссия к естественному спутнику Земли за последние 50 лет. Она также может стать первой, осуществившей посадку на Южном полюсе Луны.

На орбиту «Луну-25» вывела ракета-носитель «Союз-2.1б». Станция достигнет цели назначения через пять суток, и еще около недели займет посадка. На Луне аппарат пробудет примерно год — будет искать воду на южном полюсе, изучать внутреннее строение и проводить разведку природных ресурсов, а также исследовать воздействие на поверхность спутника космических лучей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, в чем состоит значимость миссии «Луна-25» для России.

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На «Луне-25» впервые включили научные приборы: все по плану?

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