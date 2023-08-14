«Звезда в шоке»: Роналду устроил скандал после финала Кубка арабских чемпионов

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 34 0

Криштиану Роналду устроил скандал после финала Кубка арабских чемпионов

«Звезда в шоке»: Роналду устроил скандал после финала Кубка арабских чемпионов

Фото: www.globallookpress.com / Naoki Nishimura

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Тема:
Лига Чемпионов

Нападающий стал возмущаться из-за того, что не получил индивидуальный приз. Но тогда кому досталась награда?

Саудовская Аравия успешно развивает футбол в стране. К ним приезжают играть спортивные звезды мирового уровня. Такой тренд задал Криштиану Роналду, который победил в финале Кубка арабских чемпионов. На поле встретились «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср», за который и выступает знаменитый футболист.

Роналду в этой игре оформил дубль. Благодаря этому его команда выиграла со счетом 2:1. Но звание лучшего игрока матча получил не он и даже не другой игрок из его команды. Роналду явно был недоволен таким решением, пишет издание Marca.

Индивидуальную награду выиграл полузащитник из Сербии проигравшего «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич. Конечно же, даже такой приз не смог скрасить его грустные эмоции от поражения в финале. Но зато это очень разозлило Роналду. Камеры выловили реакцию форварда. Он на пальцах и с агрессией показывает, что забил два мяча за игру, а потом скрещивает руки и иронично улыбается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом года.

Тема:
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