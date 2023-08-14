«Звезда в шоке»: Роналду устроил скандал после финала Кубка арабских чемпионов

Криштиану Роналду устроил скандал после финала Кубка арабских чемпионов
Фото: www.globallookpress.com / Naoki Nishimura
Нападающий стал возмущаться из-за того, что не получил индивидуальный приз. Но тогда кому досталась награда?
Саудовская Аравия успешно развивает футбол в стране. К ним приезжают играть спортивные звезды мирового уровня. Такой тренд задал Криштиану Роналду, который победил в финале Кубка арабских чемпионов. На поле встретились «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср», за который и выступает знаменитый футболист.
Роналду в этой игре оформил дубль. Благодаря этому его команда выиграла со счетом 2:1. Но звание лучшего игрока матча получил не он и даже не другой игрок из его команды. Роналду явно был недоволен таким решением, пишет издание Marca.
Индивидуальную награду выиграл полузащитник из Сербии проигравшего «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич. Конечно же, даже такой приз не смог скрасить его грустные эмоции от поражения в финале. Но зато это очень разозлило Роналду. Камеры выловили реакцию форварда. Он на пальцах и с агрессией показывает, что забил два мяча за игру, а потом скрещивает руки и иронично улыбается.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом года.
- 31 мая
- В поисках виноватых: финал Лиги Чемпионов разрастается до международного скандала
- 29 мая
- Финал Лиги Чемпионов обернулся давкой и беспорядками в Париже
- 14 дек
- Аршавин вытащил не те шары на жеребьевке Лиги чемпионов
- 9 дек
- Абрамович приезжал в Петербург на матч «Зенит» — «Челси»
- 8 дек
- «Зенит» сыграл вничью с «Челси» в матче Лиги чемпионов
- 8 дек
- Главный тренер «Зенита» о предстоящем матче с «Челси»: «Выкладываться по максимуму»
- 7 дек
- Судьи из Нидерландов обслужат матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Челси»
- 24 нояб
- «Зенит» сыграл в ничью со шведским «Мальме» в матче группового этапа ЛЧ
- 3 нояб
- «Зенит» все еще может выйти в плей-офф Лиги чемпионов: что ему нужно и каковы шансы
- 3 нояб
- «Ювентус» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов
Читайте также
94%
0.93 107.97
0.81
Нашли ошибку?