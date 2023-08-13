Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 августа

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе, в период с 14 по 20 августа 2023 года.

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Овен — гороскоп на неделю

Овнов на этой неделе может захватить стремление потратить все сбережения до последней копейки на роскошные дорогие вещи, развлечения и новое хобби. Возникнет желание делать дорогие подарки возлюбленным и баловать детей. Яркие страстные романы не обещают продолжения под вальс Мендельсона, будьте бдительны.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам лучше отложить на время домашние дела, а также решение вопросов с недвижимостью и земельными участками. Сделайте акцент на саморазвитии, обучении, путешествиях, знакомству с другими культурами и интересными людьми. Есть возможность повысить свою популярность.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для рожденных под знаком Близнецов рассеянность и размытость в мышлении может осложнить общение и достижение намеченного результата. Проявите внимательность при оформлении документов и вождении транспорта. Лучше заняться духовными практиками, медитацией, благотворительностью и любыми видами творчества.

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Рак — гороскоп на неделю

У Раков формируется легкомысленное отношение к деньгам, ведущее к импульсивным тратам. Упование на счастливый случай быстро разбогатеть может не сработать. Лучше рассчитывать на проверенный способ получения финансов. А вот поменять пищевые привычки — самое время.

Лев — гороскоп на неделю

Львы одержимы идеей профессиональной реализации, гарантирующей достойное место в обществе и социальной иерархии. Звезды рекомендуют двигаться к цели медленно, но уверенно, постигая китайское искусство маленьких шагов. Наличие плана и структурированный подход облегчит ваш путь на Олимп.

Дева — гороскоп на неделю

Девам не время отправляться в длительные путешествия и командировки. Вы можете поймать себя на состоянии оторванности от реальности и чрезмерной идеализации некоторых людей или событий. Лучше запастись планом действий и четко следовать намеченному алгоритму.

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Весы — гороскоп на неделю

У Весов возрастают риски по части электричества, авиаперелетов или взаимодействия с кредитными организациями. Избегайте резких и необдуманных поступков и решений. Откройтесь новому — инсайты в делах, связанных с бизнесом, наукой, политической карьерой.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы могут испытать трудности во взаимопонимании с партнерами по браку, деловому сотрудничеству, а также с вышестоящими лицами и организациями. Если окружающий мир проверяет вас на прочность, так покажите ему на что вы способны — выдержка и самообладание — это ваш конек.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам рекомендуется быть гибкими и выработать особую стратегию, которая поможет избежать конфликтов и распрей на рабочем месте. Возможны споры из-за разных точек зрения. Включите внутреннего философа и направьте энергию на обучение или работу со словом.

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Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов на любовном поприще не все гладко. Может обостриться желание власти и влияния над объектом любви, а у некоторых представителей этого знака появляется неуемная тяга к приключениям 18 +. Поэтому лучше взять ситуацию под контроль, проявив силу воли и твердость характера.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеев из привычной колеи может выбить решение вопросов, связанных с недвижимым имуществом, особенно с членами семьи, супругами или деловыми партнерами. Чтобы обрести состояние баланса, найдите возможность расслабиться и получить приятные ощущения для души и тела.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб лучше всего избегать спорных и двойственных ситуаций. Постарайтесь изящно лавировать мимо эпицентра интриг и распрей в рабочем коллективе. Верным решением будет отойти в сторону и проверить лишний раз документы на предмет ошибок и опечаток.