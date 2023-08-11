«Сумасшедшие»: конфликт Польши и Белоруссии приведет к третьей мировой

Французский политик Филиппо: переброска войск Польши приведет к мировой войне
Фото: Artur Reszko / ТАСС
В Варшаве приняли решение увеличить группировки боевиков на границе с соседним государством до десяти тысяч человек.
Французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в соцсети Х (бывший Twitter) о том, что отправка польских солдат к границе с Белоруссией может спровоцировать начало третей мировой войны.
Филиппо отметил, что из-за правил Североатлантического альянса и Евросоюза, если поляки вступят в войну, то другие содружества должны будут соответствовать ее примеру.
«Сумасшедшие стремятся к третьей мировой войне, давайте остановим их!» — написал политик.
Министр национальной обороны страны Польши Мариуш Блащак сообщил, что в Варшаве приняли решение увеличить группировки боевиков на границе с Белоруссией до десяти тысяч человек.
До этого МО Белоруссии сообщило, что военнослужащие республики проводят вблизи границ с Польшей и Литвой учения.
О специальной военной операции президент РФ Владимир Путин заявил 24 февраля 2022 года. Тогда киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Украинские власти не пошли навстречу для того, чтобы решил конфликт мирным путем, поэтому Москва решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что Польша заявила, что Украина не в состоянии провести контрнаступление.
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