Житель Белгородской области пострадал при взрыве неустановленного боеприпаса

ЧП произошло в Белгородской области. Житель поселка Борисовка получил осколочные ранения. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, предварительно, мужчина пострадал в результате взрыва неустановленного боеприпаса.

«Правоохранительными органами рассматривается версия получения травмы в результате взрыва неустановленного боеприпаса, предположительно не связанного с прилетом», — написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что все произошло на территории частного дома. Пострадавший госпитализирован с осколочными ранениями головы, спины и баротравмой. На месте ЧП работают оперативные службы.

Как писал ранее 5-tv.ru, днем в Белгороде на улице Есенина произошло ЧП, в результате которого оказались повреждены жилые дома — посечен фасад, вылетели окна. Предварительной причиной стала атака БПЛА. Пострадавших нет.