Житель Белгородской области пострадал при взрыве неустановленного боеприпаса

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 1 0

На месте ЧП работают оперативные службы.

Житель Белгородской области пострадал при взрыве неустановленного боеприпаса

Фото: www.globallookpress.com / Булкин Сергей

Читайте нас в: Дзен Новости

ЧП произошло в Белгородской области. Житель поселка Борисовка получил осколочные ранения. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, предварительно, мужчина пострадал в результате взрыва неустановленного боеприпаса.

«Правоохранительными органами рассматривается версия получения травмы в результате взрыва неустановленного боеприпаса, предположительно не связанного с прилетом», — написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что все произошло на территории частного дома. Пострадавший госпитализирован с осколочными ранениями головы, спины и баротравмой. На месте ЧП работают оперативные службы.

Как писал ранее 5-tv.ru, днем в Белгороде на улице Есенина произошло ЧП, в результате которого оказались повреждены жилые дома — посечен фасад, вылетели окна. Предварительной причиной стала атака БПЛА. Пострадавших нет.

+18° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
98.21
0.93 107.97
0.81
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 авгу...

Последние новости

22:26
Житель Белгородской области пострадал при взрыве неустановленного боеприпаса
22:16
«Крупнейший провал»: наступление ВС РФ под Харьковом станет ударом для ВСУ
22:03
ВС РФ пресекли попытку ВСУ навести понтонную переправу в районе Урожайного
21:49
Шольц выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине
21:35
Стирают историю: как изменился монумент «Родина-мать» в Киеве
21:20
Триумф Москвы, фиаско Запада: как санкции помогают развитию Севморпути

Сейчас читают

У берегов Антарктиды нашли «потустороннее» морское чудище с 20 руками
Умерла одна из самых скрытных актрис Советского Союза: ей было всего 56
«Ядерная зима будет теплой»: что ждет человечество после атомной бомбардировки
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку