Гладков назвал атаку БПЛА предварительной причиной ЧП в Белгороде

Губернатор Вячеслав Гладков находится на месте ЧП в одном из районов Белгорода. Глава региона заявил, что, предварительно, повреждения жилого дома были получены в результате атаки БПЛА.

Ранее очевидцы сообщили о хлопке на улице Есенина, после которого было зафиксировано повреждение фасада жилого дома. Как указал Гладков, произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с седьмого по 13-й этаж. Также оказались выбиты стекла.

На месте инцидента работают оперативные и аварийные службы. Пострадавших нет.

Как писал 5-tv.ru, рано утром Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью.