Гладков назвал атаку БПЛА предварительной причиной ЧП в Белгороде

На месте инцидента работают оперативные и аварийные службы.
Фото: Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov
Губернатор Вячеслав Гладков находится на месте ЧП в одном из районов Белгорода. Глава региона заявил, что, предварительно, повреждения жилого дома были получены в результате атаки БПЛА.
Ранее очевидцы сообщили о хлопке на улице Есенина, после которого было зафиксировано повреждение фасада жилого дома. Как указал Гладков, произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с седьмого по 13-й этаж. Также оказались выбиты стекла.
На месте инцидента работают оперативные и аварийные службы. Пострадавших нет.
Как писал 5-tv.ru, рано утром Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью.
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