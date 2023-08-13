Гладков назвал атаку БПЛА предварительной причиной ЧП в Белгороде

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 62 0

На месте инцидента работают оперативные и аварийные службы.

Гладков назвал атаку БПЛА предварительной причиной ЧП в Белгороде

Фото: Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Губернатор Вячеслав Гладков находится на месте ЧП в одном из районов Белгорода. Глава региона заявил, что, предварительно, повреждения жилого дома были получены в результате атаки БПЛА.

Ранее очевидцы сообщили о хлопке на улице Есенина, после которого было зафиксировано повреждение фасада жилого дома. Как указал Гладков, произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с седьмого по 13-й этаж. Также оказались выбиты стекла.

На месте инцидента работают оперативные и аварийные службы. Пострадавших нет.

Как писал 5-tv.ru, рано утром Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью.

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