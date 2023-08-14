Умер актер из фильма «Булаг» Владимир Ширапов

В возрасте 53-х лет скончался актер, режиссер, оператор и сценарист Владимир Ширапов. Печальную весть сообщил депутат Государственной думы Вячеслав Дамдинцурунов, не уточнив причину смерти.

«(Его. — Прим. Ред.) знали в каждом районе Бурятии, в каждой организации, с которой он сотрудничал, а в ответ он дарил нам всем уникальные кадры и шедевры видеопроизводства», — написал Дамдинцурунов в своем Telegram-канале.

Депутат выразил соболезнования родным и близким актера.

Ширапов родился 1 апреля 1970 года в Улан-Удэ. Получил известность благодаря роли Виктора в драме «Булаг». Также сыграл в комедии «Маньячелло», снял фильм «Дыхание Земли».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что популярная в Греции певица Лизета Николау умерла, упав с лестницы в магазине.