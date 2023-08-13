Певица Лизета Николау умерла, упав с лестницы в магазине

Популярная в Греции певица и актриса Лизета Николау скончалась в результате падения с лестницы. Артистке было 76 лет, и если бы не несчастный случай, она могла прожить дольше. О трагедии сообщила ее коллега в своих социальных сетях.

Произошел инцидент несколько дней назад. Звезда сцены оступилась на лестнице кафетерия в магазине. Рядом оказался сотрудник. Он не успел вовремя поймать женщину, но отыскал ее личный мобильный и набрал последний номер, который высветился в телефонной книге. Вызванный абонент связался с сыном Лизеты.

Певица была госпитализирована в тяжелом состоянии в реанимацию одной из частных клиник в Пирее. Врачи боролись за ее жизнь, пытались провести интубацию трахеи, однако в момент удара она получила гематому головного мозга. Спаси ее не удалось.

Лизета при рождении получила имя Элизабет Катикариду. Музыкальную карьеру под псевдонимом она начла строить в 1970 году. Тогда она выпустила первый сольный альбом Lizaveta`s Smile. А в роли актрисы попробовала себя спустя 14 лет.

В 1978 году знаменитость с взяла себя узами брака с журналистом и политическим деятелем Гиоргосом Лианисом. Супругу она подарила сына Алекандроса. Семья распалась спустя пять лет.

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