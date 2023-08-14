Исполнительница призналась, что врачи буквально достали ее с того света.

Певица Слава в своем блоге поделилась откровенной историей о рождении старшей дочери Саши. Исполнительница отметила, что тогда едва не умерла.

По словам звезды, она выбрала платную клинику. Однако условия в ней были не самые лучшие. Несмотря на мороз, окно было нараспашку, из-за чего температура в помещении была очень низкой. Также Славе не сделали анестезию, хотя у нее очень сильно болела поясница.

«Когда начались потуги, я начала терять сознание. Когда мне говорили, не тужься, я уже ничего не соображала, и она улетела на метр-полметра. У меня все порвалось», — вспомнила артистка.

К счастью, с ребенком ничего не случилось. Врачам удалось ее поймать и дать матери на руки. Из-за тяжелых родов Слава потеряла сознание, однако ее быстро привели в чувства.

Певица добавила, что после родов у нее начали выступать вены на лице, начало сводить зубы, а также проявились другие симптомы. Окружающие говорили, что так проявляется послеродовая депрессия, и скоро все пройдет. Однако все оказалось гораздо хуже.

«Две недели мне все говорили, у тебя послеродовая депрессия, все пройдет. Потом, когда я поехала на проверку очередную медицинскую и мне сказали, что во мне гниет кусок плаценты. Как я выжила, это было супер удивительно», — отметила Слава.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Слава требовала денежную компенсацию у хирурга Хайдарова. Исполнительница уверена, что неумелые действия врача привели к асимметрии ее груди.