«Гнойный урод»: певица Слава льет слезы из-за неудачной пластики

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 40 0

Певица Слава разрыдалась при виде неудачных операций хирурга Хайдарова

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; Instagram* / nastya_slava

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Певица Слава против хирурга Хайдарова

Артистка расплакалась и оскорбила хирурга. Какая будет реакция у врача?

Певица Слава продолжает свои нападки на пластического хирурга Тимура Хайдарова. А все из-за неудачной пластической операции. Теперь артистка и вовсе не выдержала. Она проявила эмоции и заплакала на широкую аудиторию в истории своего личного блога.

Певица показала несколько кадров с осложнениями у девушек, которые также стали жертвами пластического хирурга. После увиденного артистка не смогла сдержать слез. Она не нашла цензурных слов и жестко оскорбила хирурга.

«Тебя засудят и посадят! Потому что ты урод, гнойный урод! Как же ты мог со всеми нами поступить? С девочками, хорошими, красивыми», — сказала Слава.

В любом случае, за то, что человек так называемый «урод» его посадят вряд ли. Но за предоставление некачественных услуг хирург может получить реальное наказание.

Также стоит обратить внимание на то, что в одном из записанных видео певица Слава призналась, что находится в состоянии алкогольного опьянения и все говорит под градусом.

«Очень тонкая грань»: Жорин оценил шансы певицы Славы победить в суде над хирургом Хайдаровым

Когда певица только начинала разбирательства с хирургом, она не знала о других пострадавших. А ведь их оказалось очень много. Артистка искренне рада, что эта история получила оборот.

Добровинский обратил внимание на ошибки претензий Успенской к хирургу Хайдарову

Скандал вокруг звездного пластического хирурга разразился после того, как Слава публично обвинила его в некачественно проведенной пластике груди. Знаменитость пожаловалась на шрамы, рубцы и разные уровни грудей, что, по ее словам, стало результатом работы Хайдарова. К гонениям на хирурга присоединилась и Любовь Успенская.

«Надо топить этого мясника»: дочь Успенской защитила мать в скандале с Хайдаровым

Сам же Хайдаров обратился за консультацией к адвокату Александру Добровинскому, который уже подготовился к возможному судебному разбирательству с звездными пациентками.

Ранее 5-tv.ru писал, что хирург Тимур Хайдаров улетел в Грецию на фоне скандала.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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