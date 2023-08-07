Слава требовала денежную компенсацию у хирурга Хайдарова за асимметричную грудь

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 7 0

Певица Слава требовала 5 миллионов у хирурга Хайдарова за неудачную пластику

Слава требовала денежную компенсацию у хирурга Хайдарова за асимметричную грудь

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Через неделю публичных разбирательств знаменитость все же решилась на откровенное признание.

Певица Слава призналась, что требовала у пластического хирурга Хайдарова пять миллионов рублей. Соответствующей новостью со ссылкой на личный блог певицы поделилось издание StarHit.

Знаменитость рассказала об асимметрии и крупных швах, которые обезобразили ее грудь. Слава отметила, что ей пришлось обратиться к другому специалисту, который смог исправить ситуацию. Однако в это время она не могла давать концерты.

«Я написала Хайдарову, что мне нужна компенсация в пять миллионов. Он сказал, что это вымогательство», — рассказала Слава.

Также певица призналась, что записывает видео в состоянии алкогольного опьянения. Она добавила, что после откровенного монолога планирует пойти отдохнуть.

Слава не единственная, кто сообщил о некачественной работе Хайдарова. На хирурга также жаловалась Любовь Успенская.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тимур Хайдаров ответил на критику со стороны знаменитостей. Он подчеркнул, что результат зависит не только от хирурга. Большую роль играет процесс восстановления пациента, состояние его здоровья и образ жизни.

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