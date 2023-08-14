Мощный торнадо обрушился на восток Китая — жуткие кадры

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Стихия оставила десятки человек без крыши над головой. Также есть погибшие.

Фото, видео: www.globallookpress.com / m42; 5-tv.ru

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Разрушительный торнадо пронесся по Китаю. Воронка смерча сформировалась прямо в поселении на востоке страны. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере два человека. Еще 15 получили травмы.

Также десятки жителей остались без домов — смерч разрушил здания буквально до основания, а в уцелевших строениях теперь отсутствуют вода и электричество. Власти эвакуировали жителей из пострадавшего района, а экстренные службы сейчас ликвидируют последствия торнадо.

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