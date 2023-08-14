По роковой случайности: подробности жуткой гибели певицы Лизеты Николау

Как артистка провела последние минуты перед трагедией и почему не смогла ее предотвратить?

Для греческой певицы и актрисы Лизеты Николау поход в магазин оказался роковым. Загадочная смерть артистки вызвала недоумение ее поклонников — как обычный поход в кафетерий мог убить ее? Лишь спустя несколько дней стало известно, что произошло с артисткой на самом деле.

О смерти Лизеты сообщила ее коллега в социальных сетях. По ее словам, певица неудачно упала на лестнице кафетерия в магазине. По роковой случайности звезда оступилась — не подоспевший вовремя сотрудник кафетерия не спас ее от падения.

Мужчине оставалось только вызвать скорую и сообщить родственникам 76-летней Лизеты о произошедшем. В больнице певице пытались провести интубацию трахеи, чтобы сохранить жизнь, но травмы оказались слишком серьезными. В момент удара артистка получила гематому головного мозга, перед которой врачи оказались бессильны.

Лизета Николау начала строить музыкальную карьеру в 1970 году. Тогда она и выбрала себе псевдоним. Настоящее имя артистки — Элизабет Катикариду. Спустя 14 лет началась ее карьера и в мире кино.

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