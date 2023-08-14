Легендарную 104-ю дивизию воссоздадут в составе ВДВ к концу года

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 20 0

Бойцы этой дивизии участвовали в боях в Чечне, Абхазии и бывшей Югославии.

Легендарную 104-ю дивизию воссоздадут в составе ВДВ к концу года

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Легендарная 104-я дивизия будет вновь создана в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) к 1 декабря 2023 года. Об этом сообщил ТАСС источник в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2023».

Уточняется, что ее воссоздадут на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Дивизия существовала в составе ВДВ в 1944–1998 годах. Личный состав подразделения принимал участие в боевых действиях в Чечне, выполнял миротворческую миссию в Абхазии, а также в составе миротворческих сил ООН в бывшей Югославии. У дивизии также был символ — скорпион наносился на военную технику.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению президента Владимира Путина, Россия открыта к углублению военно-технического сотрудничества со всеми странами, которые отстаивают свой независимый путь развития.

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