Легендарную 104-ю дивизию воссоздадут в составе ВДВ к концу года

Легендарная 104-я дивизия будет вновь создана в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) к 1 декабря 2023 года. Об этом сообщил ТАСС источник в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2023».

Уточняется, что ее воссоздадут на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Дивизия существовала в составе ВДВ в 1944–1998 годах. Личный состав подразделения принимал участие в боевых действиях в Чечне, выполнял миротворческую миссию в Абхазии, а также в составе миротворческих сил ООН в бывшей Югославии. У дивизии также был символ — скорпион наносился на военную технику.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению президента Владимира Путина, Россия открыта к углублению военно-технического сотрудничества со всеми странами, которые отстаивают свой независимый путь развития.