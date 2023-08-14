Без этого никак: названы главные стадии в отношениях пары

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 24 0

Психолог Парамонова: разводы в России являются вполне нормальным явлением

Без этого никак: названы главные стадии в отношениях пары

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Чего стоит опасаться в любви, а к чему следует присмотреться внимательнее?

Существует пять стадий, через которые необходимо пройти каждой паре. Об этом сообщила психолог-сексолог Ольга Парамонова.

По статистике, 68 браков из 100 считаются неудачными, заканчиваясь разводами. При этом большинство разрывов происходит в период с шести до девяти лет совместной жизни, передает издание aif.ru. В целом специалист считает, что развод — это вполне нормальная ситуация.

Однако не все отношения обязательно заканчиваются расставанием. Любовь, как правило, стартует со стадии так называемого слияния — «конфетно-букетного периода».

Это время, когда пара знает только лучшие стороны друг друга. На мелкие шероховатости партнера обычно закрываются глаза, а акцент делается на положительных моментах.

Дальше приходит понимание, что не все так идеально. Мужчина и женщина сталкиваются с недостатками друг друга.

Практически неизбежно случаются конфликты, но это можно считать плюсом. Например, в случае, если люди искренне хотят решить проблему и умеют вести честные переговоры.

Третий этап — реализация каждого из них вне семьи. Здесь важно давать своему партнеру ту степень свободы, которая ему требуется, без контроля и лишних придирок.

Но все должно быть в разумных пределах. Речь не о вседозволенности, когда кто-то позволяет себе неприятные вещи или проявляет неуважение ко второй половинке.

И в тот момент, когда человек получает ту степень свободы, в которой нуждается, он понимает, что жизнь имеет смысл только рядом с любимым человеком. Можно назвать эту стадию «возвращение в любовь».

Однако может случиться и обратная ситуация: кто-то поймет, что одному ему быть гораздо комфортнее. И, наконец, пройдя все четыре этапа и оставшись вместе, пара вступает в зрелые осмысленные отношения, когда каждый понимает, что ему нужно и, главное, кто. Тогда партнеры не тратят время на скандалы, наслаждаясь обществом друг друга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, развод каких звезд прошел незаметно для поклонников.

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