Шойгу распорядился наладить производство ракеты класса «воздух-воздух» РВВ-МД

Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился в кратчайшие сроки наладить производство авиационной управляемой ракеты класса «воздух-воздух» РВВ-МД. Об этом он заявил в ходе осмотра стенда предприятия «Курганприбор» на форуме «Армия-2023».

«Рассчитываю, что вы в кратчайшие сроки развернете производство данного изделия», — обратился министр к директору организации Федору Колосовникову.

К слову, РВВ-МД — ракета малой дальности и ближнего высокоманевренного воздушного боя.

Сегодня, 14 августа, в ходе форума «Армия-2023» также стало известно, что легендарная 104-я дивизия будет вновь создана в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) к 1 декабря 2023 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шойгу обсудил со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным вопросы развития военного сотрудничества Москвы и Минска. Встреча глав оборонных ведомств состоялась на полях форума «Армия-2023».