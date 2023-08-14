«Вас ножом зарежут»: адвокат Жорин подтвердил угрозы в адрес Лады Дэнс со стороны неизвестных

По словам звездного юриста, множество неприятных сообщений поступает через социальные сети.

В адрес певицы Лады Дэнс в последние дни поступают угрозы через социальные сети. Об этом заявил звездный адвокат Сергей Жорин в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

«Последние несколько дней стало поступать много угроз через социальные сети. Возможно, это просто сумасшедшие люди, но и недооценивать подобные сообщения — весьма опасно», — сказал защитник.

Продюсер артистки Сергей Пудовкин в связи с этим попросил подготовить официальное обращение в правоохранительные органы по факту угрозы убийством, добавил он. Также, отметил Жорин, было несколько телефонных звонков с угрозами.

Угроза от анонимного комментатора в адрес Дэнс. Instagram* / lada_dance_official

В комментариях к одному из последних постов Дэнс недавно появилось обращение к певице. Некто пригрозил, что ее «ножом тогда зарежут», если она не перестанет требовать от транспортной компании 12 миллионов рублей.

Знаменитость, пишет аноним, якобы «найдут с перерезанным горлом в собственном же доме». В связи с этим он призвал Дэнс подумать, что ей дороже — «жизнь или деньги».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что интересы госпитализированной после аварии Дэнс взялся представлять звездный адвокат Жорин. Артистка попала в ДТП в подмосковном Подольске.

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