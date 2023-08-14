Бес в ребро: 67-летний Ларс фон Триер ищет девушку через соцсети

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Режиссер Ларс фон Триер ищет девушку через соцсети

Бес в ребро: 67-летний Ларс фон Триер ищет девушку через соцсети

Фото: www.globallookpress.com / lars von trier

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Страдающий алкоголизмом и болезнью Паркинсона режиссер обещает быть «веселым партнером».

Режиссер Ларс фон Триер разместил в личном блоге объявление о поиске девушки. В коротком ролике он рассказал о том, чем может привлечь потенциальную пассию.

«Мне 67 лет. У меня болезнь Паркинсона, обсессивно-компульсивное расстройство и пока еще контролируемый алкоголизм. В общем, если повезет, я сниму еще несколько приличных фильмов. В хороший день время от времени я могу быть довольно веселым партнером», — говорит в кадре режиссер.

Известно, что создатель «Догвилля» и «Антихриста» давно страдает психическим расстройством на фоне злоупотребления алкоголем и наркотиками, в чем он сам неоднократно признавался.

В кадре знаменитый датчанин выглядит крайне болезненно. У него заметно трясется голова, а текст он читает по бумажке, видимо, не в силах запомнить его. Также фон Триер признался, что не знает, как работают соцсети, поэтому для желающих стать его музой оставил адрес электронной почты.

Известно, что обладатель «Золотой пальмовой ветви» и свыше ста других наград и номинаций в области кино был дважды женат, у него четверо детей. Вторая жена бросила фон Триера в 2015 году после 18 лет брака, узнав о его измене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 65-летний американский актер Дольф Лундгрен женился на 27-летней фитнес-тренере Эмме Крокдал.

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