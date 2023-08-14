Пожар на Талинском нефтяном месторождении охватил 100 квадратных метров
В результате ЧП семь человек пострадали, двое из них скончались.
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
В результате взрыва на Талинском месторождении в ХМАО произошел пожар. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, сообщили в правительстве региона.
«Поступила информация о том, что в Октябрьском районе на 95 кусте Талинского участка произошел хлопок с последующим возгоранием. Предположительно, в очаге горения находятся баллоны с азотом», — сообщает пресс-служба регионального правительства Telegram-канале.
В настоящее время спасатели МЧС ведут борьбу с огнем. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Также подтверждается информация о семи пострадавших в результате ЧП, двое из них скончались.
Ранее, писал 5-tv.ru, взрыв произошел в автосервисе в Махачкале, вспыхнул сильный пожар. Есть погибшие.
Читайте также
88%
2.83 110.68
2.71
Нашли ошибку?