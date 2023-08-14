Взрыв произошел в автосервисе в Махачкале, вспыхнул сильный пожар
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Предварительно, погибли три человека.
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Фото, видео: © РИА Новости / Андрей Стенин; 5-tv.ru
Мощный пожар вспыхнул в здании автосервиса в районе торгового центра «Глобус» в Махачкале. Как сообщили в администрации города, предварительно, перед этим там произошел взрыв. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места ЧП.
По данным 5-tv.ru, в результате инцидента погибли три человека.
В настоящее время на месте работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар на сухогрузе произошел у причала в Архангельске.
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