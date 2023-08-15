Взрыв на АЗС в Махачкале: подробности и хронология событий

Все медучреждения города переведены на усиленный режим работы.

Накануне вечером в Махачкале прогремели сразу несколько мощных взрывов. Началось все со здания автосервиса, а потом случилось что-то невообразимое. Огонь перекинулся на автозаправку, а там сдетонировали газовые цистерны. Есть погибшие и пострадавшие. Ударная волна прокатилась по ближайшим домам. Все вокруг — в осколках и обломках. И под ними тоже могут быть люди. С места событий передает корреспондент «Известий» Муслим Бекмурзаев.

«В эти минуты пожарные расчеты делают все возможное, чтобы потушить пожар. Даже на значительном расстоянии от эпицентра пожара, где мы сейчас находимся, чувствуется сильный жар и трудно дышать от плотного дыма», — рассказывает журналист.

Все развивалось стремительно. Очевидцы рассказывают, что услышали мощный взрыв. В небо взметнулись столбы пламени. Огонь буквально пролился на территорию рядом с автозаправочной станцией. Тут же вспыхнули стоявшие рядом машины.

Первые пожарные расчеты приехали спустя три минуты. Ударной волной от взрыва выбило стекла в близлежащих домах, пламя перекинулось на здание. Людей экстренно эвакуировали.

Первую помощь пострадавшим оказывали прямо на месте, затем их госпитализировали. Все медучреждения Махачкалы переведены на усиленный режим работы.

Новолакская больница — ближайшая к месту взрыва. Первых обожженных пациентов укладывали прямо на полу приемного покоя, где им пытались помочь врачи и родственники.

Во всем жилом микрорайоне, где случилось ЧП, от газовой сети отключены все потребители.

Прокуратура проверяет, были ли в загоревшемся автосервисе и на АЗС нарушены правила пожарной безопасности.