Гений-аутист из США назвал даты грядущих авиакатастроф

Благодаря феноменальной памяти он провел математические расчеты, сумев назвать самые опасные дни.

Американский художник-самоучка Джордж Уайденер, использующий математические и вычислительные способности для создания произведений искусства, рассказал, когда на мир может обрушиться целый град трагедий. Так, автор известной картины Sunday's Crash перечислил все крупные авиакатастрофы, произошедшие именно в воскресенье — всего в этот день в разные годы погибли 900 человек.

Уайденер — 61-летний аутист, савант и гипермнетик, полный тезка члена семьи миллионеров Уайденеров, который погиб во время крушения лайнера «Титаник». В школе его считали странным парнем, у него были сложности с коммуникацией, однако учился он с другими детьми наравне.

Официальные диагнозы были поставлены ему намного позже. Мальчик много рисовал, любил библиотеки, а, повзрослев, отслужил в ВВС США. Синдром Аспергера ему диагностировали в 2001 году.

Синдром саванта или савантизм, который сделал Уайденера знаменитым художником, свойственен людям с особенностями развития, в том числе аутистам. Он подразумевает так называемый «островок гениальности» — сферу, одну или несколько, в которой человек обладает феноменальными способностями.

Чаще всего это удивительная память — Уайденер благодаря своему дару стал ар-брют художником. Так называют создателей творческих работ вне рамок принятых норм морали и культурных ограничений.

При помощи математической экстраполяции он назвал дни, в которые, по его мнению, произойдут авиакатастрофы. Среди них — 13 марта 2050-го, 17 декабря 2051-го, 19 мая 2058-го, 16 ноября 2064-го, 18 января 2065-го, 12 июля 2065-го, 14 ноября 2066-го, 25 октября 2071-го, 20 февраля 2084-го, а также 15 марта 2093-го.

Уайденер в прошлом анализировал фотографии разведки в поисках важной информации, а потом из фотоаналитика превратился в востребованного художника. Его работы хранятся в главных собраниях «аутсайдерского искусства», включая коллекцию Бруно Дешарма ABCD в Париже, а также в Американском музее народного искусства, художественной коллекции Института M.I.N.D. Университета Калифорнии в Дэвисе и Коллекции искусства Брют. Он более 30 лет создает «магические квадраты времени», добавляя свои расчеты-предсказания в проекты.

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