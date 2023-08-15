Запутанная история: мебельная фабрика оставила без денег десятки петербуржцев

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Десятки петербуржцев пожаловались на мошенническую мебельную фабрику

Фото, видео: www.globallookpress.com / Omar Al-Dirawi; 5-tv.ru

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Сроки поставок продукции, как отмечается, все время отодвигаются.

Десятки жителей Петербурга против своей воли оказались втянуты в сомнительную авантюру. Мебельная фабрика, где люди заказали себе новые шкафы и кухни, не может своевременно выполнить заказы.

Деньги при этом, разумеется, заплачены, но сроки поставок все время отодвигаются. Представители фирмы не выходят на связь, а у руководства обнаружились крупные долги. Корреспондент «Известий» Алексей Шанев разбирался в запутанной истории.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что интерес россиян к покупке готового бизнеса вырос на 15%. Однако желание заработать «по инструкции» не всегда приводит к результатам.

Отсутствие опыта — далеко не самое страшное. Чаще все разрушается прямо на стадии покупки франшизы — вместо работающий схемы бизнесмены получают несобранные сайты и товар из Китая.

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