В Красноярске вспыхнула крыша жилой многоэтажки

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 21 0

Огонь распространился на площади 500 квадратных метров.

Фото, видео: Telegram / ГУ МЧС России по Красноярскому краю / mchskrsk; 5-tv.ru

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Пожар вспыхнул в жилом пятиэтажном доме в Красноярске, сообщили в пресс-службе МЧС РФ по краю.

Сообщение о возгорании в переулке Маяковского поступило в экстренные службы в 05:45 по местному времени. Огонь охватил крышу здания на площади 500 квадратных метров. По состоянию на 10:35 по местному времени, возгорание локализовано.

По данным ведомства, самостоятельно эвакуировались из дома 138 человек, из них 11 детей. Пострадавших нет.

По информации пресс-службы краевой прокуратуры, предположительно, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число пострадавших при взрыве в Дагестане выросло до 75.

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В Красноярске вспыхнула крыша жилой многоэтажки

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