Число погибших при взрыве АЗС в Махачкале достигло 27 человек

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 84 0

Число пострадавших уже превысило семь десятков. Власти объявили траур в Республике.

Число погибших при взрыве АЗС в Махачкале достигло 27 человек

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Взрыв на АЗС в Махачкале

Число погибших при мощном взрыве АЗС в Махачкале достигло 27 человек. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. Тем временем возросло и число пострадавших — до 75 человек.

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Власти Республики объявили траур по жертвам трагедии. Уже известно, что среди погибших были три несовершеннолетних. Еще 13 детей получили травмы и ранения, но, к счастью, остались в живых. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь.

В МЧС России информацию источника 5-tv.ru подтвердили. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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