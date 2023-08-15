Число погибших при взрыве АЗС в Махачкале достигло 27 человек
Число пострадавших уже превысило семь десятков. Власти объявили траур в Республике.
Фото: 5-tv.ru
Число погибших при мощном взрыве АЗС в Махачкале достигло 27 человек. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. Тем временем возросло и число пострадавших — до 75 человек.
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Власти Республики объявили траур по жертвам трагедии. Уже известно, что среди погибших были три несовершеннолетних. Еще 13 детей получили травмы и ранения, но, к счастью, остались в живых. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь.
В МЧС России информацию источника 5-tv.ru подтвердили. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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