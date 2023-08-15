Женщина и ребенок погибли при страшном ДТП с грузовиками на Кубани

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Женщина и ребенок скончались в результате ДТП на Кубани

Женщина и ребенок погибли при страшном ДТП с грузовиками на Кубани

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

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Некоторые машины превратились в груду металлолома.

Несоблюдение дистанции и скоростного режима стали причиной массовой аварии на Кубани. По дороге в Краснодар столкнулись пять автомобилей, в том числе два грузовика.

Некоторые машины превратились в груду металлолома. В результате ДТП погибли женщина и восьмилетний ребенок, еще трое человек получили тяжелые травмы, их отвезли в больницу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страшная авария в Тюменской области унесла жизни пяти человек, в том числе троих детей. Водитель легковушки решил пойти на обгон, но не справился с управлением.

Машину занесло, она вылетела на встречку, где врезалась в большегруз. От удара автомобиль в прямом смысле разорвало на две части.

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