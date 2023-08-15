Что это было? Власти объяснили громкие звуки под Ростовом

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 24 0

Губернатор Голубев: громкие звуки под Ростовом — учебная тревога

Что это было? Власти объяснили громкие звуки под Ростовом

Фото: www.globallookpress.com / Viktor Pogontsev

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Очевидцы сообщали, что все было слышно в районе города Миллерово.

Громкие звуки под Ростовом, в районе города Миллерово, ничто иное как обычная учебная тревога. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«В ходе учебной тревоги охраной аэродрома там отрабатывалось отражение атаки БПЛА», — написал чиновник в личном Telegram-канале.

Голубев отметил, что в ходе тренировки военные использовали стрелковое оружие и учебную мишень. Всех местных жителей и гостей региона глава субъекта призвал сохранять спокойствие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что футбольная команда из Ростова стала свидетелем теракта на Крымском мосту.

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