Футбольная команда из Ростова стала свидетелем теракта на Крымском мосту

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Спортсмены возвращались из Севастополя после игры, когда прогремел взрыв.

Фото, видео: Мальгавко Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Теракт на Крымском мосту

Опоры Крымского моста не пострадали во время теракта, который этой ночью устроили два украинских надводных беспилотника. Поезда ходят, действует паромная переправа. Николай Аксенов с последними новостями с полуострова.

Керченская паромная переправа работает согласно своему штатному расписанию. На корабль идет погрузка строго в очередном порядке. Вот заезжают те машины, которые ждали со вчерашнего вечера.

Паромы работают бесплатно, и каждый из них за раз может принимать до 30 машин. А весь плавсостав переправы за сутки в обе стороны перевозит в среднем 600 единиц.

Погода в расписание не вмешивается: корабли идут привычным ходом в 15 узлов, усилены лишь меры безопасности на пунктах пропуска.

Очереди на паром сейчас ждет футбольная команда СКА (Ростов). Они возвращались из Севастополя после игры. Их автобус был в нескольких метрах от места теракта.

«Впереди метрах в 200 от нашего автобуса какой-то провал. Свет погас, искры, дым пошел. Мы остановились, понятное дело, там большая воронка. Был очень сильный взрыв, и осколки полетели», — заявил Валерий Заздравных, главный тренер спортклуба «Ростов-на-Дону».

Сам автобус клуба получил небольшие повреждения. Несмотря на то, что машина была в нескольких метрах от эпицентра произошедшего, со слов водителя, лобовое стекло выдавило ударной волной и на нем остались трещины.

Повреждена только автомобильная часть моста. Все рейсы на железной дороге сейчас ходят по своему графику — и товарные составы, и пассажирские поезда. Ущерб прямо в эти минуты оценивают специалисты. Пока непонятно, сколько конкретно времени займет восстановление. Прогнозы будут сделаны, когда комиссия завершит обследование.

Более ста гостиниц и пансионатов Крыма предложили туристам, не успевшим уехать домой через Крымский мост, остаться бесплатно на несколько дней и после продолжить движение альтернативными вариантами: сухопутным маршрутом через освобожденные территории. Но большинство тех, у кого закончился отпуск, торопятся вернуться.

Тем же кто едет на полуостров из Крыма или в обратном направлении — рекомендуют планировать маршруты в объезд Крымского моста, либо воспользоваться поездом.

Назначены дополнительные пригородные рейсы.

№ 6805/6806 Анапа (отправление в 12:30) — Тамань (13:58) — Керчь (14:38).
№ 6807/6808 Керчь (отправление в 14:53) — Тамань (15:33) — Анапа (17:00).
№ 6811/6812 19:55 Анапа (отправление в 19:55) — Тамань (21:25) — Керчь-Южная Новый Парк (21:46).
№ 6809/6810 Керчь-Южная Новый Парк (отправление в 19:16) — Тамань (19:39) — Анапа (21:08).

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