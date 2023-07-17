Футбольная команда из Ростова стала свидетелем теракта на Крымском мосту

Опоры Крымского моста не пострадали во время теракта, который этой ночью устроили два украинских надводных беспилотника. Поезда ходят, действует паромная переправа. Николай Аксенов с последними новостями с полуострова.

Керченская паромная переправа работает согласно своему штатному расписанию. На корабль идет погрузка строго в очередном порядке. Вот заезжают те машины, которые ждали со вчерашнего вечера.

Паромы работают бесплатно, и каждый из них за раз может принимать до 30 машин. А весь плавсостав переправы за сутки в обе стороны перевозит в среднем 600 единиц.

Погода в расписание не вмешивается: корабли идут привычным ходом в 15 узлов, усилены лишь меры безопасности на пунктах пропуска.

Очереди на паром сейчас ждет футбольная команда СКА (Ростов). Они возвращались из Севастополя после игры. Их автобус был в нескольких метрах от места теракта.

«Впереди метрах в 200 от нашего автобуса какой-то провал. Свет погас, искры, дым пошел. Мы остановились, понятное дело, там большая воронка. Был очень сильный взрыв, и осколки полетели», — заявил Валерий Заздравных, главный тренер спортклуба «Ростов-на-Дону».

Сам автобус клуба получил небольшие повреждения. Несмотря на то, что машина была в нескольких метрах от эпицентра произошедшего, со слов водителя, лобовое стекло выдавило ударной волной и на нем остались трещины.

Повреждена только автомобильная часть моста. Все рейсы на железной дороге сейчас ходят по своему графику — и товарные составы, и пассажирские поезда. Ущерб прямо в эти минуты оценивают специалисты. Пока непонятно, сколько конкретно времени займет восстановление. Прогнозы будут сделаны, когда комиссия завершит обследование.

Более ста гостиниц и пансионатов Крыма предложили туристам, не успевшим уехать домой через Крымский мост, остаться бесплатно на несколько дней и после продолжить движение альтернативными вариантами: сухопутным маршрутом через освобожденные территории. Но большинство тех, у кого закончился отпуск, торопятся вернуться.

Тем же кто едет на полуостров из Крыма или в обратном направлении — рекомендуют планировать маршруты в объезд Крымского моста, либо воспользоваться поездом.

Назначены дополнительные пригородные рейсы.

№ 6805/6806 Анапа (отправление в 12:30) — Тамань (13:58) — Керчь (14:38).

№ 6807/6808 Керчь (отправление в 14:53) — Тамань (15:33) — Анапа (17:00).

№ 6811/6812 19:55 Анапа (отправление в 19:55) — Тамань (21:25) — Керчь-Южная Новый Парк (21:46).

№ 6809/6810 Керчь-Южная Новый Парк (отправление в 19:16) — Тамань (19:39) — Анапа (21:08).