Нарышкин: факты вопиющей коррупции семьи Байдена стали притчей во языцех

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 15 0

Глава российской разведки отметил — любые расследования по данному вопросу быстро подавляются Белым домом.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин называл факты вопиющей коррупции в семье американского президента Джо Байдена предметом всеобщих разговоров, которые подавляются Белым домом. Об этом российский государственный деятель заявил во время выступления на Международной конференции по безопасности.

По его словам, новые детали всплывают регулярно. В частности, все больше данных появляется об использовании служебных полномочий в целях личного обогащения со стороны американских чиновников.

«А факты вопиющей коррупции в семье самого президента Соединенных Штатов стали притчей во языцех», — прокомментировал глава СВР.

Нарышкин обратил внимание на то, что Вашингтон подавляет любые расследования, инициированные в отношении семейства Байдена. Компетентные органы неоднократно начинали вести разбирательства, однако превращались Белым домом в «пшик», отметил спикер.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Конгрессе США раскрыли, что семья Байдена получала деньги из России.

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