Путин обсудил с президентом Мали двусторонние отношения, ситуацию вокруг Нигера

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 18 0

Диалог состоялся по инициативе малийской стороны.

Путин обсудил с президентом Мали двусторонние отношения, ситуацию вокруг Нигера

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Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что диалог о двусторонних отношениях состоялся по инициативе малийской стороны.

«Особое внимание уделено обстановке в Сахаро-Сахельском регионе. В частности, подчеркнута важность урегулирования ситуации вокруг Республики Нигер исключительно мирными политико-дипломатическими средствами», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с Днем освобождения Корейской Народно-Демократической Республики.

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Путин обсудил с президентом Мали двусторонние отношения, ситуацию вокруг Нигера

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