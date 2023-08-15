Путин обсудил с президентом Мали двусторонние отношения, ситуацию вокруг Нигера

Диалог состоялся по инициативе малийской стороны.
Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Уточняется, что диалог о двусторонних отношениях состоялся по инициативе малийской стороны.
«Особое внимание уделено обстановке в Сахаро-Сахельском регионе. В частности, подчеркнута важность урегулирования ситуации вокруг Республики Нигер исключительно мирными политико-дипломатическими средствами», — говорится в сообщении.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с Днем освобождения Корейской Народно-Демократической Республики.
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