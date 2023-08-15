Рубль начал резко падать после решения ЦБ повысить ключевую ставку

Курс рубля по отношению к евро, доллару и юаню в ходе торгов на Московской бирже возобновил падение после решения Банка России по ставке. Информация об этом следует из данных торговой площадки.

По состоянию на 10:30 по московскому времени — в момент оглашения решения ЦБ — американская валюта показывала снижение до 2,25%. Доллар опустился до отметки 95,47 рубля. Евро и юань также показывали снижение. Первый упал на 2,58% и стоил 104,29 рубля, а второй — на 24,6%. Китайская валюта стоила 13,06 рубля.

Ситуация изменилась уже спустя 28 минут. По состоянию на 10:58, доллар все еще показывал снижение, но стоил уже 99,01 рубля. Евро в тот момент застыл на отметке 108,21 рубля, а юань — 13,53.

К 11:45 по московскому времени доллар перешел в рост и преодолел отметку в 98 рублей — его точная стоимость составила 98,22 рубля. Европейская валюта также продолжила расти— до 107,42 рубля.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЦБ принял решение повысить ключевую ставку до 12% годовых.