Самолет Бербок выведут из эксплуатации из-за сорвавшей визит в Австралию поломки

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 15 0

Воздушное судно не смогло вылететь после дозаправки в ОАЭ. Что случилось?

Самолет Бербок выведут из эксплуатации из-за сорвавшей визит в Австралию поломки

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Florian Gaertner

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Самолет бундесвера Airbus A340, на котором глава МИД Германии Анналена Бербок должна была в рамках запланированной рабочей поездки прилететь в Австралию, будет выведен из эксплуатации. Всему виной — поломка воздушного судна, сорвавшая график министра. Об этом сообщает программа Tagesschau.

По данным местных СМИ, Бербок собиралась прилететь в Австралию, а также совершить турне по региону Юго-Восточной части Тихого океана. Однако после дозаправки в столице ОАЭ Airbus A340 дважды пытался возобновить полет, но взлететь не получилось.

«Правительственный самолет дважды пытался продолжить полет — но закрылки не убирались, и поэтому Airbus не набрал ни требуемой высоты, ни достаточной скорости», — говорится в материале.

В итоге после случившегося он будет выведен из эксплуатации, а также его «брат-близнец» — самолет такого же класса. Их планируют заменить на более новые и современные A350.

Раннее 5-tv.ru сообщал, что Бербок меняет свои планы из-за поломки самолета уже не первый раз.

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