«Вашими молитвами»: сын Ясуловича рассказал о состоянии выписанного из больницы артиста

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 14 0

Сын актера Игоря Ясуловича сообщил об улучшении состояния отца

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Кадр из к/ф «Желанная», реж. Юрий Кузьменко, 2003 г.; 5-tv.ru

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Актер был госпитализирован с воспалением почек и около месяца проходил лечение.

Народный артист РФ Игорь Ясулович, которого на днях выписали из больницы, чувствует себя лучше. Об этом 5-tv.ru узнал от его сына Алексея Ясуловича.

«Чувствует он себя лучше. То, что говорят врачи, относится к врачебной тайне, поэтому, соответственно, вашими молитвами. Вот так могу сказать. Никаких больше комментариев давать не буду», — сказал по телефону Ясулович-младший.

Звезду советского и российского кино госпитализировали 12 июля с предварительным диагнозом тубулоинтерстициальный нефрит (воспаление почек). По данным 5-tv.ru, 17 июля 81-летнего актера прооперировали и перевели в реанимацию. Еще через несколько дней Ясуловича ввели в медикаментозную кому. Выяснилось, что актеру переливали кровь, у него обнаружились очень серьезные осложнения во внутренних органах.

Десятого августа артист сам вышел на связь, прокомментировав свое состояние одному из информагентств и отметив, что «лечение идет». На следующий день сын Ясуловича сообщил, что актер чувствует себя гораздо лучше и возвращается домой.

Игорь Ясулович — один из самых известных и востребованных актеров отечественного кинематографа. Он снимается с начала 60-х годов, сыграв за это время около 200 ролей. Также Ясулович известен как актер дубляжа, озвучив многие отечественные и зарубежные художественные и мультипликационные фильмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда сериала «Солдаты» Игорь Гаспарян угодил в больницу из-за серьезных проблем с ногой.

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