«Ничего не происходит»: психолог указала на ошибку Самойловой и Джигана в воспитании детей

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 20 0

Психолог Панфилова указала на ошибку Самойловой и Джигана в воспитании детей

«Ничего не происходит»: психолог указала на ошибку Самойловой и Джигана в воспитании детей

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Семья постоянно находится на виду, да и особо не скрывается от любопытных глаз.

Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган воспитывают четверых детей: 11-летнюю Ариелу, 8-летнюю Лею, 5-летнюю Майю и 3-летнего Давида. В соцсетях звездные родители активны, часто делятся с поклонниками о том, что происходит в их жизни. По стопам идут и наследники. Так, например, недавно самая старшая дочь рассказала в своем блоге подписчикам, как поддерживают красоту. Показала, как нужно правильно делать массаж лица.

Но можно ли позволять детям в столь юном возрасте так основательно увлекаться бьюти-сферой и модой? По мнению семейного психолога Натальи Панфиловой, во всем нужно соблюдать баланс. Если ребенок зациклен только на красоте и не развивает кругозор в других направлениях, то в будущем у него может сформироваться ложное убеждение о том, что в жизни ценится только внешность.

«Иногда из тех материалов, которые выкладываются в соцсети, создается впечатление, что их снимают, фотографируют целые сутки, и больше там ничего не происходит», — заявила Панфилова в беседе с изданием NEWS.ru.

Эксперт выступает против того, чтобы детей «наряжали и красили в яркие образы, не соответствующие их возрасту».

«Воспитание должно быть сбалансированным, также должна быть и развивающая, интеллектуальная часть, спортивная», — подчеркнула психолог.

Именно сбалансированное воспитание позволит сформировать у детей правильную картину мира, заключила специалист.

Ранее, писал 5-tv.ru, сексолог прокомментировала откровенные наряды дочери Джигана.

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